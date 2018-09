Accor : des droits de vote doubles pour Qatar Holding

20/09/2018 | 13:08

Un avis publié hier à titre de rectification par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 13 juillet 2018, Qatar Holding, filiale du fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority, a franchi en hausse, les seuils des 10% et 15% des droits de vote d'Accor.



A cette date et après l'attribution de droits de vote doubles, Qatar Holding détenait 10,14% du capital et 18,23% des voix. Même si en date du 10 septembre, ces taux étaient respectivement de 10,14% et 15,96%.



A l'occasion, Qatar Holding déclare qu'il 'envisage des acquisitions supplémentaires d'actions Accor au vu des opportunités qui pourraient se présenter', tout en excluant de prendre le contrôle du groupe.





