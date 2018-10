Accor : des droits de vote doubles pour le chinois Jin Jiang

10/10/2018 | 09:26

Un avis publié hier à titre de régularisation par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation du groupe hôtelier chinois Jin Jiang International Holdings au capital d'Accor.



Rappelons que Jin Jiang s'est invité au tour de table de l'hôtelier français en 2016 et en est le premier actionnaire, selon le pointage du 30 juin 2018.



En date du 2 juin dernier, Jin Jiang, via son véhicule d'investissement Rubyrock Capital, a franchi en hausse le seuil de 15% des voix d'Accor à la suite de l'attribution de droits de votes doubles, selon l'article 25 des statuts de l'entreprise. En date du 9 octobre, Jin Jiang détenait ainsi 11,65% des parts et 15,62% des voix.



A l'occasion, Jin Jiang déclare 'envisager d'acquérir d'autres actions Accor selon les conditions du marché et les opportunités', mais 'ne pas envisager de prendre le contrôle de la société', indique l'avis.



Jin Jiang envisage aussi 'de demander la nomination d'un ou plusieurs représentants au conseil d'administration'.





