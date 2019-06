Accor : développe un programme de fidélité avec Air France

20/06/2019 | 11:06

Air France-KLM et Accor développent leur partenariat sur leurs programmes de fidélité.



Les membres des programmes de fidélité Flying Blue et Le Club AccorHotels peuvent bénéficier de Miles+Points. Cela permet de recevoir des points et des miles lors de voyages ou de séjours dans les hôtels.



Ce système permet donc de gagner simultanément des Miles Flying Blue et des Points Rewards Le Club AccorHotels chaque fois qu'un membre effectue un vol commercialisé et exploité par Air France et/ou KLM, ou séjourne dans un hôtel Accor participant au programme.



Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM a déclaré : ' Notre ambition est que que Flying Blue devienne le programme de fidélité leader du secteur aérien en continuant à le faire évoluer sur toutes les étapes du parcours client.



