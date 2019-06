Accor : en hausse, un analyste reste à l'achat

11/06/2019 | 12:48

Le titre Accor s'affiche en hausse de +0,6% à la mi-journée à Paris, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe, notant des RevPAR France 'stables en mai' et 'en progression à Paris'.



'Nous maintenons notre recommandation Achat sur Accor, soutenue par une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier ; un business model désormais asset light dans sa quasi-totalité et permettant de mieux absorber un éventuel choc en cas de retournement de marché ; une solide génération de FCF récurrent offrant un potentiel significatif pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', retient le broker.



Oddo BHF corrige en revanche son objectif de cours, passant de 48 à 46,5 euros, après mise à jour des données de marché. Cette nouvelle cible laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +34%.





