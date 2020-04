Accor : en hausse, un analyste reste à l'achat

23/04/2020 | 15:14

Le titre du groupe Accor avance ce jeudi de +1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci, mais corrigé légèrement son objectif de cours, passant de 29 à 28 euros.



Le broker estime dans sa note, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe, qu'un 'point bas est attendu au T2, même si 'la solidité du bilan devrait permettre de passer la crise'.



'Nous maintenons notre recommandation Achat, en raison de fondamentaux que nous jugeons solides et qui seront dans l'ensemble inchangés en sortie de crise : une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier ; un business model désormais asset light dans sa quasi-totalité et permettant de mieux absorber un choc en cas de retournement raisonnable de marché ; une solide génération de FCF récurrent offrant, en situation normale, un potentiel significatif pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', relève Oddo BHF, dont la nouvelle cible laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de +13%.



