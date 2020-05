Accor : et AXA lancent un partenariat stratégique

Accor, leader mondial de l'hospitalité augmentée et AXA, un leader mondial de l'assurance, annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique innovant, visant à proposer une assistance médicale aux clients des 5 000 hôtels Accor à travers le monde.

Dès juillet 2020, ce partenariat permettra aux hôtes du Groupe Accor de bénéficier des meilleurs soins en accédant aux offres médicales d'AXA Partners, entité internationale d'AXA spécialisée dans les services d'assistance, l'assurance voyage et l'assurance-crédit.

Les clients de Accor bénéficieront des toutes dernières innovations d'AXA en matière de télémédecine et d'un accès gratuit aux téléconsultations médicales. Les clients accèderont également aux vastes réseaux médicaux d'AXA, qui réunissent des dizaines de milliers de professionnels de santé agréés. Les hôtels seront désormais en mesure d'orienter au mieux leurs clients (langue, spécialiste, etc.) dans les 110 destinations où Accor est présent.

Accor se prépare actuellement au rebond de son activité suite à l'épidémie de Covid-19. Cette offre médicale inédite vient compléter ce plan de relance global, et s'inscrit dans les protocoles de santé et de prévention renforcés mis en place par le Groupe, notamment à travers son label ALLSAFE Cleanliness, en prévision de la réouverture progressive de ses hôtels dans les différentes régions du monde.

Pour AXA, ce partenariat représente une occasion unique de renforcer sa stratégie Payer to Partner, qui vise à proposer des services innovants à ses clients, notamment dans le domaine de la santé, l'un des axes de croissance identifiés dans le plan Ambition 2020 du Groupe.

« En tant qu'hôteliers, accueillir, protéger et prendre soin de nos hôtes est au cœur même de notre vocation et de notre raison d'être. Ce partenariat inédit avec AXA, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, prend encore plus de sens dans le contexte actuel. Dans un environnement de plus en plus complexe, nos 300 000 collaborateurs sur le terrain seront désormais en mesure d'assister nos clients et d'assurer leur santé et leur sécurité durant leur séjour, en transformant nos hôtels en véritables refuges. Ce partenariat, associé au renforcement de nos protocoles d'hygiène au travers de l'initiative ALLSAFE, revêt une importance capitale pour faire redécouvrir le plaisir du voyage dans les 5 000 établissements Accor à travers le monde. », a déclaré Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor.

« L'ambition d'AXA est d'évoluer d'un rôle de payeur de sinistre à celui de partenaire de ses clients, notamment en leur faisant bénéficier de solutions innovantes en matière de santé. C'est la raison pour laquelle AXA est devenu un leader mondial des solutions de télémédecine. Ce partenariat avec Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, représente une occasion unique d'élargir l'accès à nos expertises et solutions en matière de prise en charge médicale. Alors que la pandémie de Covid-19 provoque une crise sanitaire sans précédent, jamais cette ambition n'a été aussi pertinente. », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.