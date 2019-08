Accor : immense projet de resort en Egypte pour Rixos

07/08/2019 | 17:13

Rixos, la marque d'hôtellerie de luxe turque du groupe Accor, indique avoir conclu un accord lui assurant l'exploitation du plus grand resort de la riviera de la mer Rouge, en Egypte.



Cet immense projet - qui rouvrira sous le nom de 'Rixos Hurghada Makadi Bay' une fois sa rénovation achevée courant 2020 - bénéficiera de 1636

chambres et suites.



L'ensemble hôtelier sera également composé de villas, de 12 bars et restaurants, d'un salon sur la plage, d'un spa et de plusieurs piscines.



Le Rixos Hurghada Makadi Bay représente le premier projet de ce type depuis le rapprochement de Accor et de Rixos en 2017, qui avait vu le groupe français prendre une participation de 50% dans son partenaire.



