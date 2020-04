Accor : les mesures décidées pour faire face au Covid-19

02/04/2020 | 18:59

Le Conseil d'administration a décidé aujourd'hui de retirer sa proposition de paiement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019, soit 280 millions d'euros.



Accor a décidé d'allouer 25% du dividende prévu (soit 70 millions d'euros) au lancement du ' Fonds ALL Heartist ', un véhicule ad hoc Covid-19.



Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, renonce à 25% de sa rémunération pendant la durée de la crise, le montant équivalent étant également apporté au Fonds.



Accor annonce qu'il dispose de plus de 2,5 milliards d'euros de liquidités disponibles, et une ligne de crédit revolving non tirée de 1,2 milliard d'euros.



' S'il est encore trop tôt pour estimer la durée de cette crise, le Groupe anticipe d'ores et déjà de fortes répercussions sur ses performances pour 2020, mais demeure très optimiste sur les perspectives de l'industrie hôtelière, a fortiori sur celles du Groupe ' indique la direction.



Le groupe a également décidé de mettre en place des mesures de réductions importantes comme l'interdiction de voyager, le gel des embauches, le chômage partiel ou technique concernant 75% des effectifs des sièges dans le monde au deuxième trimestre, générant une réduction minimum de 60 millions d'euros des coûts centraux sur l'année 2020.





Il a également décidé la revue des investissements récurrents prévus pour 2020, aboutissant à une diminution de 60 millions d'euros des dépenses pour l'exercice.



