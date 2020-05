Accor : mise en place d'une nouvelle ligne de crédit RCF

18/05/2020 | 09:20

Accor annonce un accord avec cinq banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) à 12 mois de 560 millions d'euros, assortie de deux options de renouvellement de six mois et ne comportant ni covenant ni restriction.



Elle vient s'ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et renforce encore la liquidité d'Accor qui excède aujourd'hui quatre milliards d'euros, soit plus de 40 mois de liquidité dans les conditions actuelles.



Alors que l'environnement opérationnel reste très difficile, le groupe hôtelier déclare constater 'quelques premiers signes d'amélioration de l'activité'. Il a réouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril et à ce jour, 42% de ses hôtels sont opérationnels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.