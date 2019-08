Accor : nomination d'une directrice commerciale Europe

05/08/2019 | 11:52

Accor annonce la nomination de Karelle Lamouche au poste nouvellement créé de directrice commerciale Europe, auquel elle reportera à Franck Gervais, directeur général Accor Europe, et sera en charge de diriger l'équipe commerciale européenne du groupe hôtelier.



Karelle Lamouche déploiera une stratégie cohérente pour toutes les marques Accor en Europe. Le lancement et la mise en oeuvre de ALL, le nouveau programme de fidélité du groupe qui sera déployé en fin d'année, seront au coeur de sa fonction.



Ayant rejoint Accor en 2003, elle était jusqu'ici directrice des ventes et du marketing, de la distribution et de la gestion des revenus pour l'ensemble des marques en Europe du Nord, région qui comprend le Royaume-Uni, le Benelux et les pays nordiques.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.