Accor : nomination de Marc Dardenne

01/08/2019 | 10:21

Accor annonce la nomination de Marc Dardenne au poste de Directeur des opérations des marques Luxe en Europe.



Il supervisera désormais l'exploitation d'environ 50 hôtels de luxe dans toute l'Europe et de 9 propriétés en cours de développement.



Ces projets concernent des marques comme Raffles, Fairmont, SO/, Sofitel, entre autres, ainsi que des propriétés adresses emblématiques telles que le Raffles Europejski Warsaw, le Sofitel Legend The Grand Amsterdam ou encore The Savoy, A Fairmont Managed Hotel à Londres.



