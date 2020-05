Accor : obtient une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé lundi avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d'euros auprès d'un consortium de cinq banques.

"Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement de six mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction", a expliqué la société.

Avec cette nouvelle ligne de crédit, Accor a indiqué disposer de plus de 4 milliards de liquidités, "soit plus de 40 mois de liquidités dans les conditions actuelles". Dans le détail, le groupe possède 2,5 milliards d'euros de cash disponible à fin mars, une ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et non tirée, ainsi que la nouvelle ligne de crédit de 560 millions d'euros annoncée lundi.

La pandémie de coronavirus pénalise durement Accor, contraint de fermer ses hôtels. Le groupe a toutefois affirmé lundi constater "quelques premiers signes d'amélioration" de l'activité.

"En France, la fin du confinement et les dispositions annoncées par le gouvernement pour soutenir le tourisme dans le pays constituent autant d'éléments favorables", a assuré Accor. Le revenu par chambre disponible, ou RevPAR, "montre des signes de reprise en Chine, tandis que le nombre d'hôtels ouverts dans le monde augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne", a détaillé l'entreprise.

Accor a rouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril. A ce jour, 42% de ses hôtels sont opérationnels, a ajouté le groupe.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

