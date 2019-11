Accor : partenaire Premium à l'Expo 2020 Dubaï

04/11/2019 | 10:09

Accor a signé un accord avec la Compagnie française des expositions (Cofrex), l'organisme chargé d'organiser la participation française à l'Expo 2020 Dubaï. Accor deviendra ainsi partenaire Premium du Pavillon France lors de cet événement.



' Accor aura le privilège de présenter ses services d'hébergement de renommée internationale aux millions de visiteurs attendus sur le spectaculaire pavillon ' Lumière, Lumières ' de la France, et notamment au grand public, aux partenaires et invités de la Cofrex ainsi qu'aux propres partenaires du Groupe ' annonce Accor.



Accor assurera les services de restauration qui seront proposés aux partenaires et personnalités présents au 4e étage du Pavillon.



' Le Groupe organisera et accueillera également de nombreux événements, tant publics que privés, ainsi que les réceptions de la Cofrex au sein de cette impressionnante structure d'une superficie de 4 700 m2, incluants des espaces VIP ' rajoute la direction.



L'Expo 2020 Dubaï, qui se tiendra du 20 octobre 2020 au 21 avril 2021, marquera l'histoire comme la première Exposition universelle organisée au Moyen-Orient.



