Accor : reprend les services hôteliers d'Orbis, va céder l'immobilier

12 juin (Reuters) - Accor a annoncé mercerdi dans
un communiqué :
* ACCOR ANNONCE DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS LE
PROCESSUS DE
CESSION DES ACTIFS IMMOBILIERS D'ORBIS.
* ACCOR DÉTIENT À CE JOUR 85,8% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ,
QUI A
FAIT PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DE LA VALEUR BRUTE D'ACTIFS DE
SON PORTEFEUILLE PAR UN EXPERT INDÉPENDANT.
* CETTE VALORISATION, SUR LA BASE DES RÉSULTATS AU 31
DÉCEMBRE
2018, S'ÉTABLIT À 1,18 MILLIARD D'EUROS.
* SUITE À LA DÉCISION D'ORBIS DE SÉPARER LES ACTIVITÉS DE
SERVICES
HÔTELIERS (...) ET D'ACTIFS IMMOBILIERS, ACCOR EST PARVENU À UN
ACCORD AVEC ORBIS POUR LE RACHAT DE L'ACTIVITÉ SERVICES, POUR UN
MONTANT DE 1,2 MILLIARD DE ZLOTYS (286 MILLIONS D'EUROS).
* LE GROUPE REPREND AINSI EN DIRECT LES CONTRATS DE
MANAGEMENT ET
DE FRANCHISE DE SES 136 HÔTELS EN EUROPE CENTRALE.
* ACCOR A PAR AILLEURS ENGAGÉ LE PROCESSUS DE CESSION DE SA
PART
DU CAPITAL D'ORBIS, ET S'APPRÊTE À APPROCHER PLUSIEURS
ACQUÉREURS POTENTIELS DANS CE CADRE.
* COMPTE TENU DE CES AVANCÉES, ACCOR CONSOLIDERA L'ACTIVITÉ
IMMOBILIÈRE D'ORBIS COMME UN ACTIF DESTINÉ À ÊTRE CÉDÉ.
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(Benjamin Mallet)