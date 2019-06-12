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Accor : reprend les services hôteliers d'Orbis, va céder l'immobilier

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12/06/2019 | 18:22

12 juin (Reuters) - Accor a annoncé mercerdi dans un communiqué :

* ACCOR ANNONCE DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS LE PROCESSUS DE CESSION DES ACTIFS IMMOBILIERS D'ORBIS.

* ACCOR DÉTIENT À CE JOUR 85,8% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ, QUI A FAIT PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DE LA VALEUR BRUTE D'ACTIFS DE SON PORTEFEUILLE PAR UN EXPERT INDÉPENDANT.

* CETTE VALORISATION, SUR LA BASE DES RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018, S'ÉTABLIT À 1,18 MILLIARD D'EUROS.

* SUITE À LA DÉCISION D'ORBIS DE SÉPARER LES ACTIVITÉS DE SERVICES HÔTELIERS (...) ET D'ACTIFS IMMOBILIERS, ACCOR EST PARVENU À UN ACCORD AVEC ORBIS POUR LE RACHAT DE L'ACTIVITÉ SERVICES, POUR UN MONTANT DE 1,2 MILLIARD DE ZLOTYS (286 MILLIONS D'EUROS).

* LE GROUPE REPREND AINSI EN DIRECT LES CONTRATS DE MANAGEMENT ET DE FRANCHISE DE SES 136 HÔTELS EN EUROPE CENTRALE.

* ACCOR A PAR AILLEURS ENGAGÉ LE PROCESSUS DE CESSION DE SA PART DU CAPITAL D'ORBIS, ET S'APPRÊTE À APPROCHER PLUSIEURS ACQUÉREURS POTENTIELS DANS CE CADRE.

* COMPTE TENU DE CES AVANCÉES, ACCOR CONSOLIDERA L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE D'ORBIS COMME UN ACTIF DESTINÉ À ÊTRE CÉDÉ. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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