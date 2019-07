Accor : résultat net part du groupe de 141 ME au 30 juin 2019

31/07/2019 | 18:13

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 1 926 millions d'euros au 30 juin 2019, en croissance de 4,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 27,8% en données publiées par rapport au 30 juin 2018.



Le résultat net des activités poursuivies s'améliore sensiblement à 125 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'élève à 141 millions d'euros.



' Sur la même période en 2018, la cession de 58% du capital d'AccorInvest avait permis d'enregistrer une plus-value de 2,4 milliards d'euros ' précise le groupe.



Le free cash-flow récurrent atteint 144 millions d'euros au 30 juin 2019.



' Sur la base des tendances de RevPAR enregistrées au premier semestre qui devraient se poursuivre sur la seconde partie de l'année et d'un développement organique record du nombre de chambres, le Groupe prévoit pour l'année 2019 un Excédent Brut d'Exploitation compris entre 820 millions d'euros et 850 millions d'euros ' indique le groupe.



