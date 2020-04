Accor : supprime son dividende et réduit ses coûts face à une crise "sans précédent"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi qu'il supprimait son dividende de l'exercice 2019 et taillait dans ses effectifs alors que son secteur est frappé de plein fouet par la crise sanitaire.

A ce jour, plus de la moitié des hôtels sous enseigne Accor sont fermés, et deux tiers devraient l'être dans les semaines à venir, a précisé le groupe dans un communiqué. La seule bonne nouvelle dans cet environnement concerne le marché hôtelier chinois, avec une reprise progressive des taux d'occupation et de l'activité de restauration, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le conseil d'administration réuni ce jeudi a décidé de supprimer le dividende qui devait être versé au titre de l'année 2019, soit 280 millions d'euros.

L'arrêt de l'activité dans toutes les zone géographiques a par ailleurs conduit le groupe à mettre au chômage partiel ou définitif près de 200.000 personnes, soit près des deux tiers de ses effectifs dans le monde. "Nous faisons face à une crise sans précédent", a commenté Sébastien Bazin, le président-directeur général du groupe, lors d'une conférence téléphonique. Il a précisé que les mesures de chômage variaient en fonction des législations sociales dans chaque pays.

Dans ce contexte, le conseil d'administration a lancé un fonds de 70 millions d'euros afin notamment de prendre en charge les frais d'hospitalisation liés au Covid-19 des collaborateurs ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, et, au cas par cas, d'aider les employés en grande difficulté financière suite à des mesures de chômage technique.

Ce fonds permettra également d'aider les fournisseurs du groupe en difficulté financière ainsi que les personnels soignants et des organisations caritatives.

"S'il est encore trop tôt pour estimer la durée de cette crise, le groupe anticipe d'ores et déjà de fortes répercussions sur ses performances pour 2020, mais demeure très optimiste sur les perspectives de l'industrie hôtelière, a fortiori sur celles du groupe, que ce soit pour ses collaborateurs, ses propriétaires ou ses actionnaires", a indiqué Accor dans un communiqué.

