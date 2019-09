Accor : termine en hausse après l'analyse de Jefferies

17/09/2019 | 17:53

Le titre termine la séance en légère hausse. L'analyste Jefferies commence ce jour la couverture du titre du groupe, avec une recommandation à l'achat accompagnée d'un objectif de cours de 52 euros.



L'analyste apprécie particulièrement “le mouvement actuel vers un modèle économique qui génère plus de cash”, la “croissance robuste” du groupe” et des revenus “issus de cessions d'actifs potentielles”.



La cible du broker laisse entrevoir un potentiel de hausse de +35%. Elle est à comparer avec un cours actuel de l'ordre de 38,8 euros.



