Accor : trois nouvelles adresses MGallery

06/08/2019 | 14:13

Accor annonce l'enrichissement de sa collection de boutique-hôtels MGallery avec le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa à L'Isle-Adam (Île-de-France), le Sainte-Barbe Hôtel & Spa Le Conquet (Bretagne) et l'Hôtel Croisette Beach Cannes (Côte d'Azur).



Ces ouvertures récentes s'ajoutent au portefeuille de la marque qui compte plus de 104 adresses dans 30 pays dont 29 en France. MGallery compte en poursuivre le développement avec, à date, l'ouverture prochaine de près de 50 établissements à travers le monde.



