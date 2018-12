Accor : veut augmenter de 50% le nombre de ses hôtels en Inde

"Nous avons entre 24 et 25 nouveaux hôtels dans les tuyaux qui verront le jour en Inde au cours des trois à quatre prochaines années. Actuellement nous exploitons quelque 9.000 clefs couvrant neuf enseignes dans 50 hôtels situés dans 22 villes d'Inde", poursuit le dirigeant.

Jean-Michel Cassé ajouté qu'AccorHotels veut développer en Inde à la fois ses enseignes de moyenne gamme Ibis et Novotel ainsi que ses marques plus haut de gamme telles que Raffles, Fairmont et Sofitel.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français)