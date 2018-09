AccorHotels : Chris Cahill et Jean-Jacques Morin nommés directeurs généraux adjoints

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels a annoncé jeudi la nomination de Chris Cahill et de Jean-Jacques Morin en tant que directeurs généraux adjoints du groupe.

"Les nominations de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin aux postes de directeurs généraux adjoints du groupe, aux côtés de Sven Boinet directeur général délégué, ont vocation à améliorer encore notre efficacité opérationnelle et la qualité de l'exécution de la stratégie du groupe", a déclaré Sébastien Bazin, le PDG d'AccorHotels, cité dans un communiqué.

Avec ces deux nominations, les deux dirigeants élargissent leur périmètre de responsabilités. Jusqu'à présent directeur général Marques Luxe et directeur général Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Chris Cahill devient directeur général adjoint en charge des opérations hôtelières. De son côté Jean-Jacques Morin, qui occupait le poste de directeur général Finances, est nommé directeur général adjoint en charges des finances, de la communication et de la stratégie.

