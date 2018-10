AccorHotels: Le REX 2018 prévu en haut de fourchette après un solide troisième trimestre

Numéro un européen de l'hôtellerie avec plus de 25 enseignes comme Ibis, Novotel, Sofitel, Fairmount ou Raffles, le groupe a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel de 1.033 millions d'euros, en hausse de 22,3% en données publiées grâce, notamment, à l'intégration de Mantra et de Mövenpick.

A périmètre et changes constants, la croissance ressort de 7,6%. Elle est soutenue par une hausse de 9,1% pour HotelServices, principale division du groupe qui recouvre ses activités d'exploitation hôtelière, et de 6,3% pour la division des actifs hôteliers.

Les nouvelles activités (conciergeries, réservations en ligne, etc) ont en revanche affiché des performances contrastées et la division ressort en baisse de 5,8% à données comparables.

Le revenu par chambre disponible (RevPar), principale mesure d'activité du secteur, progresse de 5,9% sur le trimestre, après une hausse de 5,6% au premier semestre, une croissance qui résulte essentiellement d'un fort effet prix (76%).

L'ensemble des régions du groupe sont en progression, notamment l'Europe (+7,1%) et l'Asie-Pacifique (+3,1%).

La reprise amorcée au Brésil s'est confirmée avec une progression de 10,1% du RevPAR. L'accélération a été forte dans l'ensemble du pays hormis à Rio, "où les surcapacités et les difficultés socioéconomiques continuent de peser sur la demande", a précisé le groupe dans son communiqué.

Au cours du trimestre, AccorHotels a ouvert 73 hôtels, représentant près de 11.000 chambres. A fin septembre 2018, le portefeuille du groupe a dépassé la barre symbolique des 1.000 hôtels en projet, "un nombre record", souligne-t-il dans un communiqué.

AccorHotels prévoit désormais un résultat d'exploitation 2018 entre 700 millions et 720 millions d'euros, c'est-à-dire dans le haut de la fourchette prévue (690 à 720 millions d'euros).

(Dominique Rodriguez, édité par Benoît Van Overstraeten)