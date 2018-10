AccorHotels : acquisition de 50% de sbe finalisée

09/10/2018 | 08:38

AccorHotels et sbe Entertainment Group annoncent la finalisation de l'acquisition par AccorHotels d'une participation de 50% dans sbe, dont les marques emblématiques comprennent SLS, Delano, Mondrian, Hyde et The Originals.



'Ce partenariat permettra à AccorHotels de poursuivre sa stratégie visant à élargir son offre sur le segment de l'hôtellerie de luxe et de renforcer son réseau dans de grandes métropoles nord-américaines', explique le géant hôtelier.



Les hôtels, restaurants et autres établissements de sbe seront commercialisés sur la plateforme AccorHotels, seront référencés sur accorhotels.com et intégreront le programme de fidélité du groupe français.



