AccorHotels : acquisition de 85 % de 21c Museum Hotels

31/07/2018 | 18:01

AccorHotels annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 85 % de 21c Museum Hotels.



21c associe musées d'art contemporain, boutiques-hôtels et restaurants dirigés par de grands chefs.



Cette société a été fondée en 2006 à Louisville (Kentucky) par Laura Lee Brown et Steve Wilson, philanthropes et collectionneurs d'art contemporain.



21c Museum Hotels a développé son réseau et exploite aujourd'hui huit adresses à travers les États-Unis, à Bentonville, Cincinnati, Durham, Kansas City, Lexington, Louisville, Nashville et Oklahoma City, trois autres ouvertures étant prévues à Des Moines, Miami et Chicago.



Le montant de l'opération s'élève à 51M$, incluant un éventuel complément de prix, pour une prise de participation de 85 %. Sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2018.



