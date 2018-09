AccorHotels : annonce 2 nominations au sein du Développement

28/09/2018 | 08:21

AccorHotels annonce deux nominations au sein de son équipe Développement. Jeff Tisdall est nommé Senior Vice-Président en charge du Développement résidentiel et du Séjour longue durée. Andrew Langdon assumera la fonction de Senior Vice-Président en charge du Développement Asie où il supervisera l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée. Ils intégreront tous deux le comité de direction Global du Développement.



Jeff Tisdall anciennement Vice-Président du Développement Résidentiel international FRHI a rejoint le Groupe en 2016. Andrew Langdon a rejoint AccorHotels en provenance de Mövenpick Hotels and Resorts où il était Directeur du Développement.



Andrew Langdon a passé plus de 21 ans en Thaïlande. Avant de rejoindre Mövenpick Hotels and Resorts, il était basé au bureau Jones Lang LaSalle's (JLL) Hotels & Hospitality Group, dont il était le Vice-Président exécutif.



