AccorHotels: chiffre d'affaires en hausse grâce à Mövenpick et Mantra

Paris (awp/afp) - Le géant hôtelier AccorHotels a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 22,3% à 1,03 milliard d'euros au premier trimestre, propulsé par de récentes acquisitions, notamment de Mantra et de Mövenpick.

A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires du premier trimestre affiche une progression moindre de 7,6%, selon un communiqué du leader européen de l'hôtellerie.

Le PDG du groupe, Sébastien Bazin, cité dans le communiqué, a souligné "de bonnes tendances opérationnelles dans la majorité de nos marchés" ainsi qu'une forte croissance trimestrielle "liée aux acquisitions réalisées depuis le début de l'année".

Le groupe a également annoncé un redressement de son objectif opérationnel "dans le haut de la fourchette annoncée en juillet dernier", a encore indiqué M. Bazin, soit entre 700 et 720 millions d'euros.

L'objectif d'excédent brut d'exploitation avait été annoncé initialement à entre 690 et 720 millions d'euros.

Le RevPAR (revenu par chambre disponible, ndlr) de son pôle HotelServices pour l'ensemble du groupe affiche une progression de 5,9%. En Europe, il augmente plus fortement à 7,1% de croissance.

"A fin septembre 2018, le +pipeline+ du groupe a dépassé la barre symbolique des 1.000 hôtels en projet avec 1.031 unités représentant environ 184.000 chambres, un nombre record", a encore indiqué le sixième groupe hôtelier mondial.

AccorHotels gère plus de 4.600 hôtels, resorts et résidences dans 100 pays, ainsi que plus de 10.000 résidences privées de luxe dans le monde entier.

Son portefeuille comprend des enseignes de luxe telles que Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des marques et boutiques hôtels milieu de gamme comme Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques telles que ibis, ibis Styles ou ibis budget, ou encore des enseignes régionales comme grand Mercure, The Sebel et hotelF1.

afp/rp