AccorHotels : deux émissions obligataires pour 1,1 milliard

25/01/2019 | 07:34

AccorHotels annonce avoir procédé jeudi au placement d'une émission hybride perpétuelle de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,375%, et d'une émission obligataire senior de 600 millions à sept ans, assortie d'un coupon de 1,75%.



'La sursouscription moyenne des deux opérations, d'environ six fois, reflète la très forte confiance des investisseurs, qui ont plébiscité le nouveau modèle économique du groupe, son potentiel de croissance et son profil de risque attractif', note la chaine hôtelière.



Le produit de ces émissions sera dédié au remboursement d'obligations existantes, avec pour effet d'étendre significativement la maturité de la dette, tout en optimisant son coût de financement et en confortant le statut Investment Grade d'AccorHotels.



