AccorHotels : deux nouveaux directeurs généraux adjoints

20/09/2018 | 14:25

Le groupe AccorHotels annonce ce jour la nomination de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin, aux postes de directeurs généraux adjoints.



Chris Cahill sera en charge des opérations hôtelières. Jean-Jacques Morin s'occupera pour sa part des finances, de la communication et de la stratégie.



'Les nomination de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin aux postes de Directeurs Généraux adjoints du Groupe, aux côtés de Sven Boinet Directeur général délégué, ont vocation à améliorer encore notre efficacité opérationnelle et la qualité de l'exécution de la stratégie du Groupe. Après la cession d'une majorité de nos actifs immobiliers, notre organisation reflète désormais les enjeux d'un modèle asset light au service des clients et des partenaires du Groupe et notre volonté de poursuivre le déploiement des relais de croissance du Groupe', a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général de AccorHotels.





