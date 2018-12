AccorHotels : en baisse malgré l'avis d'un analyste

10/12/2018 | 16:04

Le titre AccorHotels s'affiche en baisse ce lundi, reculant de -0,6%, malgré un retour positif d'un roadshow par l'analyste Oddo BHF.



Celui-ci a en effet annoncé ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre AccorHotels, après avoir eu confirmation que le groupe visait un doublement de son EBITDA à horizon 2022 (vs 2017), soit une guidance de 1,2 milliard d'euros.



'Nous réitérons notre recommandation Achat sur AccorHotels, soutenue par des perspectives de RevPAR attractives sur la plupart des marchés du groupe ; une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs sur le secteur hôtelier ; un business model désormais asset light offrant un levier opérationnel important ; une solide génération de FCF récurrent offrant un potentiel important pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', retenait Oddo BHF.



L'analyste a également réaffirmé son objectif de cours de 54 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de 43%.





