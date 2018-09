AccorHotels : partenariat avec Luggage Free pour le Club

20/09/2018 | 17:13

AccorHotels annonce ce jour la signature d'un partenariat avec Luggage Free, entreprise spécialisée dans les services d'expédition de bagages.



'Luggage Free rejoint le programme Le Club AccorHotels afin de permettre à ses clients de vivre des trajets agréables et sans se soucier de leurs bagages. Cette offre exclusivement réservée aux membres de la carte de fidélité Le Club AccorHotels sera valable dans toutes les adresses du Groupe, et notamment dans les enseignes de luxe, à savoir Raffles, Sofitel Legend, SO/, Sofitel, Fairmont, MGallery, Pullman et Swissôtel', explique, dans un communiqué, AccorHotels.





