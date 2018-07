AccorHotels : résultat net dopé par l'opération AccorInvest

26/07/2018 | 08:21

AccorHotels publie un résultat net semestriel de 2.179 millions d'euros suite à l'ouverture du capital d'AccorInvest, à comparer à 87 millions un an auparavant, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 291 millions, en hausse de 4,2% à données comparables.



Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier s'établit au 30 juin 2018 à 1.459 millions d'euros, en hausse de 8% à périmètre et change constants et de 3% en données publiées, et le volume d'affaires ressort à 8,9 milliard d'euros, en hausse de 10,3% hors effet de change.



Sur la base notamment d'une activité solide dans l'ensemble des marchés au premier semestre et d'un développement organique supérieur à 42.000 chambres à fin 2018, le groupe confirme prévoir pour l'année 2018 un EBE compris entre 690 et 720 millions d'euros.



