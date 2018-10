AccorHotels : un directeur du bien-être pour les marques luxe

19/10/2018 | 11:50

AccorHotels annonce la nomination au poste de directeur du bien-être pour les marques luxe et haut de gamme, d'Emlyn Brown, qui a occupé dans ce domaine des postes de direction aux responsabilités croissantes en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.



Il rejoint AccorHotels après avoir évolué au sein de Resense Spas, où il occupait la fonction de directeur international du design et où il était en charge de la gestion des stratégies d'entreprise, des concepts bien-être et des services design associés.



