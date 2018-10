AccorHotels : un partenariat 'fidélité' avec Eurostar

04/10/2018 | 11:29

AccorHotels et Eurostar annoncent ce jeudi la conclusion d'un partenariat associant leurs programmes de fidélité respectifs, le Club AccorHotels et Club Eurostar.



Ainsi, les membres du Club Eurostar pourront notamment convertir leurs points en points Rewards du Club AccorHotels et obtenir des nuits gratuites et des réductions dans les hôtels du groupe. Les membres du Club AccorHotels pourront pour leur part accéder au programme de fidélité d'Eurostar, bénéficiant par exemple de billets gratuits, de surclassements ou d'offres spéciales.



'Ce partenariat d'envergure est une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie d'hospitalité augmentée du Groupe, sur un marché européen stratégique. Le Club AccorHotels a pour ambition de proposer à ses membres des avantages et des privilèges exclusifs. L'association de nos deux programmes de fidélité permettra à nos membres de faire de chaque voyage et de chaque séjour un moment unique', commente Isabelle Birem, directrice fidélisation de AccorHotels.





