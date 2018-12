AccorHotels : vers l'ouverture d'un Orient Express à Bangkok

18/12/2018 | 16:35

Le groupe AccorHotels annonce ce jour l'ouverture prochaine d'un hôtel de luxe Orient Express à Bangkok, au sein du gratte-ciel emblématique de la capitale Thaïlandaise, la tour King Power Mahanakhon.



L'hôtel comprendra, entre autres, deux restaurants, une plateforme panoramique, 154 chambres, dont 9 suites et 2 penthouses, ainsi qu'un étage entièrement dédié au bien-être, comprenant piscine extérieure, jacuzzi, et spa.



L'hôtel ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019, '136 ans après le premier départ de l'Orient Express depuis Paris', indique AccoHotels.





