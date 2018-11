AccorHotels : veut doubler son EBITDA d'ici 2022

27/11/2018 | 08:57

A l'occasion d'une journée investisseurs ce jour à Paris, AccorHotels indique confirmer ses ambitions et viser un doublement de son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) entre 2017 et 2022, avec un objectif de 1,2 milliard d'euros.



Cette croissance sera tirée par la contribution des acquisitions des derniers mois, la bonne activité de ses marchés, l'accélération continue du développement et une amélioration des marges opérationnelles grâce à une gestion optimisée des coûts de structure.



'Cette progression de la performance opérationnelle combinée à la stabilité des dépenses d'investissement permettra une forte amélioration du cash-flow récurrent et donc du dividende', ajoute le géant français de l'hôtellerie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.