BONDS : AccorHotels place 1,1 milliard d'euros d'obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a annoncé jeudi qu'il avait bouclé avec succès deux émissions obligataires d'un montant total de 1,1 milliard d'euros afin notamment de refinancer et d'allonger la maturité de sa dette. Le groupe hôtelier a placé 500 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles, assorties d'un coupon de 4,375%, et 600 millions d'euros d'obligations senior à 7 ans, assorties d'un coupon de 1,75%. "Le produit de ces émissions sera dédié au remboursement d'obligations existantes (et) aura pour effet d'étendre significativement la maturité de la dette du groupe, tout en optimisant son coût de financement", a souligné AccorHotels dans un communiqué. (jbatteau@agefi.fr) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire