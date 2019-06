BONDS : Fitch abaisse la perspective d'Accor de "positive" à "stable"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Fitch Ratings a abaissé lundi la perspective d'Accor de "positive" à "stable", tout en confirmant la note IDR ("Long-Term Issuer Default Rating") et la note senior long terme non sécurisée du groupe hôtelier à "BBB-". La révision de la perspective à "stable" reflète "notre point de vue selon lequel le processus de transformation d'Accor" en un opérateur hôtelier totalement "asset-light", c'est-à-dire recentré sur la gestion hôtelière, et le "processus de désendettement qui en résultera seront plus longs que prévu", a indiqué l'agence d'évaluation financière dans un communiqué. Fitch a précisé que cette transformation devrait dépasser "l'horizon de 12 à 18 mois" sur lequel la perspective "positive" de mars 2018 reposait, à l'issue de la cession d'une participation majoritaire dans la filiale immobilière AccorInvest. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

