BONDS : S&P abaisse la note d'Accor de "BBB-" à "BB+"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation S&P a dégradé lundi la note de crédit d'Accor de "BBB-" à "BB+", assortissant cette note d'une perspective négative. L'agence de notation s'attend à une dégradation plus forte des résultats et des paramètres de crédit du groupe hôtelier en 2020 et 2021 en raison des répercussions de la pandémie sur les voyages touristiques et sur l'économie plus largement. L'agence prévoit notamment que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Accor soit négatif en 2020. "Les revenus d'Accor seront plus faibles à un moment où les coûts de restructuration augmentent considérablement, ce qui ne sera que partiellement compensé par les importantes initiatives de réduction des coûts et de conservation de la trésorerie prises par l'entreprise", ajoute l'agence de notation. (jmarion@agefi.fr) ed: TVA

