BONDS : S&P place Accor sous surveillance en vue d'un abaissement de sa note

PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a placé mercredi la note de crédit "BBB-" du groupe hôtelier Accor sous surveillance en vue d'une possible dégradtion, en estimant que la crise du coronavirus pèserait plus lourdement que prévu jusqu'à présent sur ses résultats cette année et l'année prochaine. La demande de chambres d'hôtels devrait baisser de moitié cette année et de 30% en 2021 par rapport aux niveaux de 2019, selon les prévisions de l'agence de notation, pour qui, les coûts fixes du groupe restent trop élevés face à une si faible utilisation de ses capacités. "Selon nous, de nouvelles mesures sont nécessaires pour restaurer les ratios d'endettement d'Accor", a indiqué S&P dans un communiqué. (tvarela@agefi.fr) ed: JEB

