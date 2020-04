Chiffre d'affaires du T1 2020 : 768 millions d'euros -15,8% en données comparables

Le RevPAR du Groupe affiche une baisse globale de 25,4% sur le trimestre, incluant une baisse de 62,6% pour le seul mois de mars, faisant suite à une progression de 2,0% en janvier, et à une baisse de 10,2% en février. L'impact du RevPAR sur le chiffre d'affaires M&F est amplifié par la baisse importante des primes d'intéressement basées sur le résultat brut d'exploitation des hôtels.

L'Europe affiche une forte baisse du chiffre d'affaires M&F (-31,2% à pcc), reflétant une dégradation de 23,2% du RevPAR.



En Asie-Pacifique, le RevPAR est en baisse de -33,7% reflétant une détérioration qui a débuté un mois plus tôt qu'en Europe.

Actifs hôteliers Le chiffre d'affaires des « Actifs Hôteliers et Autres » a baissé de 13,0% en données comparables, reflétant un impact plus mesuré du Covid-19 en Australie et le décalage temporel dans la propagation de la pandémie au Brésil. En données publiées, la baisse de 20,4% du chiffre d'affaires est accentuée par la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick en location début mars 2020. À fin mars 2020, ce segment, qui regroupe notamment les hôtels en location et en pleine propriété, comprend 167 hôtels et 29 930 chambres. Nouvelles Activités Les Nouvelles Activités (services de conciergerie, location de résidences de Luxe, ventes privées de séjours hôteliers et services digitaux pour hôteliers) ont réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros, en baisse de 13,8% en données comparables contre 37 millions d'euros en 2019. La baisse est de 13,3% en données publiées liées aux effets de change. Impact du Covid-19 sur l'activité L'évolution rapide de l'environnement avec la propagation du virus à l'ensemble des continents, et son impact sur l'activité hôtelière sont sans précédent. À l'heure actuelle, le Groupe ne dispose pas d'une visibilité suffisante pour estimer l'impact financier de cette crise sur ses résultats et sa situation financière pour l'exercice 2020. Pour le premier trimestre, Accor estime à 170 millions d'euros le manque à gagner en termes d'Excédent Brut d'Exploitation. Ce montant reflète la fermeture graduelle d'une majorité de son parc dans le courant du mois de mars. Il n'intègre que très partiellement les effets positifs des mesures mises en place dès la fin du mois de mars en termes d'économies de coûts, qui montent en puissance et porteront principalement leurs effets sur les prochains mois. Pour mémoire ces mesures incluent :

Dans ce contexte inédit, le Groupe s'appuie sur sa situation financière très solide avec plus de 2,5 milliards d'euros de liquidités disponibles à fin mars 2020, et une ligne de facilité de crédit revolving non tirée de 1,2 milliard d'euros sans test de covenant avant juin 2021.

Prochains rendez-vous en 2019

Les mois d'avril et de mai devraient être les plus difficiles de l'année, avec un taux d'occupation très faible et beaucoup d'incertitudes sur les dates et mesures de déconfinement comme sur le rythme de réouverture des frontières. Cependant quelques marchés présentent des signes positifs notamment la Chine où la reprise est faible mais perceptible.Un programme de rachat de titres, portant sur 300 millions d'euros, a été exécuté entre le 20 janvier 2020 et le 24 mars 2020 dernier, portant sur 10 175 309 de titres à un prix moyen de 29,48 euros. Dans le but de préserver ses liquidités, Accor a annoncé la suspension des programmes de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre.Le Conseil d'administration de Accor a décidé de compléter les actions mises en place par le management, en retirant sa proposition de paiement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019, soit 280 millions d'euros. Après concertation avec les principaux actionnaires du Groupe, Accor a décidé d'allouer 25% du dividende prévu (soit 70 millions d'euros) au lancement du « Fonds ALL Heartist », un véhicule ad hoc Covid-19 pour soutenir les collaborateurs, et, au cas par cas, les partenaires individuels en grande difficulté financière, ainsi que les parties prenantes en premier ligne qui soutiennent les communautés locales face à la crise.Le 20 janvier, Accor a signé avec un prestataire de services d'investissement un mandat de rachat d'actions au comptant pour un montant de 300 millions d'euros. Le 22 janvier, Accor et Sabre se sont associés pour développer la première plateforme unifiée de réservation centralisée (CR) et de gestion d'actifs (PM) dédiée à l'hôtellerie. Le 18 février 2020, Accor et Visa, leader mondial des paiements numériques, ont annoncé la conclusion d'un partenariat international qui ouvrira de nouvelles possibilités de paiement aux membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless. Le 11 mars, Accor annonce la réalisation définitive de la cession de 85,8% du capital d'Orbis auprès de AccorInvest pour 1,06 milliard d'euros. Dans la même semaine, le Groupe a finalisé la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick en location avec un impact positif de 430 millions d'euros sur la dette nette du Groupe. Le 11 mars, Accor annonce également enregistrer à fin février une baisse de son RevPAR de 4,5 % par rapport à la même période en 2019 à périmètre et change constants, avec un mois de février en baisse de 10,2 % en raison de la détérioration très significative de l'industrie du Tourisme, liée à l'expansion du Covid-19. Sur cette période de 2 mois, ce recul traduit une activité en net repli avec un impact du Covid-19 de l'ordre de 20 millions d'euros sur l'Excédent Brut d'Exploitation du Groupe. Depuis la dernière semaine de février, le Groupe constate une forte accélération de la baisse de l'activité en Europe, notamment en Italie, en France et en Allemagne, et a mis en place des mesures d'économie significatives pour palier en partie la réduction de l'activité. Le 24 mars, Accor a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions lancé le 20 janvier 2020 pour un montant de 300 millions d'euros. À l'issue de ce programme, le Groupe a acquis 10 175 309 actions à un prix moyen de 29,48 euros. Dans le but de préserver sa liquidité, Accor a également annoncé la suspension des programmes de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre. À la même date, le contrat de liquidité a été réactivé. Le 24 mars, dans le contexte actuel d'incertitude et d'accélération de la pandémie de coronavirus (Covid-19) à travers le monde, le Conseil d'administration de Accor a pris la décision de reporter la date de l'Assemblée Générale annuelle initialement fixée le 30 avril 2020, au 30 juin 2020. Le 2 avril, pour donner suite à la dégradation brutale de l'environnement liée au Covid-19, Accor a décidé de mettre en place des actions drastiques. Le même jour, le Conseil d'administration de Accor a décidé de compléter les actions mises en place par le management, en retirant sa proposition de paiement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019, soit 280 millions d'euros. Après concertation avec les principaux actionnaires du Groupe, Accor a décidé d'allouer 25% du dividende prévu (soit 70 millions d'euros) au lancement du « Fonds ALL Heartist », un véhicule ad hoc Covid-19 pour soutenir les collaborateurs, et, au cas par cas, les partenaires individuels en grande difficulté financière, ainsi que les parties prenantes qui soutiennent les communautés locales face à la crise. Cette initiative a reçu le soutien unanime des membres du Conseil d'administration, qui ont décidé de diminuer le montant de leurs jetons de présence de 20% au bénéfice du Fonds ALL Heartist. Parallèlement, Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, renonce à 25% de sa rémunération pendant la durée de la crise, le montant équivalent étant également apporté au Fonds.30 juin 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires 27 juillet 2020 : Résultats du premier semestre 2020 (post-clôture)