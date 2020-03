Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur un marché parisien en pleine déroute, Accor accuse l’une des plus fortes baisses du CAC 40, avec une chute de 14,91% à 22,42 euros. Comme l’ensemble du secteur du tourisme, le groupe hôtelier souffre après la décision surprise de Donald Trump d'interdire aux ressortissants des pays de l'espace Schengen de venir aux Etats-Unis pour limiter la propagation du coronavirus. Cela se traduit également par de sévères chutes d’ADP (-11,92%), Air France-KLM (-10,05%) ou Europcar Mobility (-27,68%).Mais Accor pâtit surtout des premiers éléments chiffrés concernant l'impact du Covid-19 sur son activité. Sur les deux premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Ibis, Mercure ou encore Sofitel a constaté une activité en net repli avec un impact de l'ordre de 20 millions d'euros sur son excédent brut d'exploitation (Ebitda).En parallèle, Accor a enregistré une baisse de son RevPAR (revenu par chambre disponible, indicateur clef du secteur) de 4,5% par rapport à la même période en 2019 à périmètre et change constants, avec un mois de février en baisse de 10,2%."Depuis la dernière semaine de février nous constatons une forte accélération de la baisse de l'activité en Europe, notamment en Italie, en France et en Allemagne ", constate le groupe.Le mois dernier, Accor avait tâché de rassurer sur le coronavirus en rappelant que la Chine continentale, Hong Kong et Macao ne représentaient que 3% de son chiffre d'affaires global.Mais d'une épidémie essentiellement localisée en Chine, le Covid-19 s'est depuis métamorphosée en pandémie ayant contaminée 124 000 personnes dans plus de 110 pays. Une situation qui a conduit à la mise en place de mesures exceptionnelles limitant les déplacements et les événements publics et privés dans le monde entier.Dans ce contexte, Accor dit avoir mis en place des mesures d'économie significatives pour palier en partie la réduction de l'activité. Le groupe entend ainsi affronter la situation actuelle " en confiance " et accélérer sa politique de rachat d'actions propres, tout en maintenant son engagement à une notation " Investment Grade "." (…) Notre groupe non seulement saura faire face à la crise actuelle, mais en ressortira renforcé ", a assuré Sébastien Bazin, le PDG d'Accor.