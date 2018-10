IHG a vu ses revenus baisser aux USA, le titre chute

De ce fait, et malgré l'engagement d'un retour de 500 millions de dollars (437 millions d'euros) via un dividende spécial d'ici le premier trimestre 2019, le titre du groupe hôtelier britannique chutait vers 10h05 GMT de plus de 5,5%, subissant l'un des replis les plus marqués du Stoxx 600 et tirant vers le bas l'indice regroupant les valeurs européennes du tourisme et du transport aérien (-2,3%).

Cela porté à près de 16% le recul de l'action IHG depuis le début de l'année contre un repli de quelque 14% de l'indice sectoriel sur la période.

Contrairement à IHG, le français AccorHotels, numéro un européen de l'hôtellerie a dit jeudi avoir enregistré une croissance de ses activités dans toutes les régions où il présent au troisième trimestre, ce qui a conduit le groupe à dire qu'il s'attendait désormais un résultat d'exploitation dans le haut de la fourchette prévue.

Cela n'empêche pas le titre AccorHotels d'abandonner 2,3%, reculant en ligne avec le secteur et aggravant ses pertes depuis le début de l'année (-5%).

IHG, propriétaire des chaînes Crowne Plaza, Holiday Inn et InterContinental, a également dit que le taux d'occupation de ses chambres avait reculé de 1,2% aux Etats-Unis par rapport au troisième trimestre, période où la demande dans le pays avait été dopée par l'impact des ouragans.

InterContinental précise que le RevPar de la seule grande Chine (Hong Kong et Macao compris) avait augmenté de 4,8% sur la période, tout en ajoutant que la Coupe du monde de football lui avait permis de dégager une croissance du RevPar à deux chiffres en Russie au troisième trimestre.

En Europe, le RevPar a crû de 2,5%, avec une croissance de 9,8% en France, 2,4% en Allemagne et 1,1% au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, IHG note que les "fondamentaux" du secteur hôtelier restent "solides", ajoutant être "confiant" dans ses perspectives pour le reste de l'année.

(Karina Dsouza à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)