L'Europe finit dans le rouge malgré les nouvelles positives

par Laetitia Volga

Les Bourses européennes ont terminé mercredi la première séance du second semestre en baisse mais loin de leurs plus bas du jour après la publication de bons indicateurs économiques et les résultats prometteurs d'une étude sur un vaccin contre le coronavirus, dont la propagation dans le monde continue d'inquiéter.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18% à 4.926,94 points après avoir oscillé en séance entre +0,55% et -1,7%.

Le Footsie britannique a cédé 0,19%. Le Dax a perdu 0,41% à Francfort où les transactions ont été interrompues pendant près de trois heures dans la matinée en raison d'un problème technique de la plate-forme Xetra.

L'indice EuroStoxx 50 a lâché 0,17% mais le FTSEurofirst 300 a gagné 0,14% et le Stoxx 600 0,24%.

Après avoir passé une grande partie de la journée dans le rouge, les indices européens sont brièvement repartis de l'avant dans le sillage de Wall Street grâce aux annonces des laboratoires Pfizer et BioNTech concernant des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin lors des premiers essais sur l'homme.

Les investisseurs ont également salué les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et l'annonce de la création de 2,369 millions de postes en juin mais surtout l'importante révision à la hausse du chiffre de mai.

Les bonnes nouvelles sur le front macroéconomique ne s'arrêtent pas là puisque l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, en zone euro et en Chine a progressé plus que prévu.

Mais en témoigne la baisse du jour, les marchés n'oublient pas pour autant la flambée des cas d'infection au coronavirus, particulièrement aux Etats-Unis, où un record quotidien de nouveaux cas de contamination a été recensé mardi, ce qui pourrait contrecarrer la reprise.

VALEURS

Renault a abandonné 4,78%, le directeur commercial du constructeur français ayant estimé que le marché automobile français devrait accuser une chute d'environ 20% sur l'ensemble de l'année.

Egalement en baisse, Accor et Elior ont perdu respectivement 2,35% et 3,12%, Credit Suisse ayant entamé le suivi des deux titres à "sous-performance".

Suez a cédé 1,34% après avoir précisé l'impact attendu du confinement sur ses résultats financiers et annoncé de nouvelles charges exceptionnelles.

Parmi les hausses du jour, Clariant a pris 7,42% après une information selon laquelle le groupe chimique suisse est en discussions en vue d'une fusion qui lui permettrait d'échapper à la prise de contrôle de Saudi Aramco.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture européenne, à New York, le Dow Jones était inchangé tandis que le Nasdaq et le S&P-500 gagnaient environ 0,4%.

L'action Pfizer avançait de 4,36% et son partenaire allemand BioNTech de 5,92% sur le Nasdaq après leur annonce relançant les espoirs d'un vaccin contre le COVID-19.

CHANGES/TAUX

Le dollar recule face à un panier de devises de référence (-0,32%), un mouvement alimenté par les bonnes statistiques américaines.

L'euro en profite et remonte à 1,1258 dollar.

Sur le marché des obligataires, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a grimpé un plus haut d'une semaine à 0,384% et son équivalent américain est en hausse de plus de deux points.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent à la faveur de l'amélioration des indicateurs américains et du recul bien plus important que prévu des stocks de brut aux États-Unis selon l'Energy Information Administration (EIA), indiquant à la fois une reprise progressive de l'économie et une augmentation de la demande de brut.

Le baril de Brent prend 1,91% à 42,06 euros et celui de brut américain gagne 1,4% à 39,82 dollars.

A SUIVRE :

Les résultats de l'enquête ADP sont de bonne augure à la veille du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, l'un des rendez-vous économiques les plus suivis par les marchés. Le consensus Reuters attend 3 millions de postes créés et un taux de chômage toujours très élevé mais en recul à 12,3%.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)