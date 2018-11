Sofitel lie excellence et culture : le prix du meilleur livre etranger Sofitel 2018 remis au Sofitel Paris Le Faubourg

Hier soir a eu lieu la remise du Prix du Meilleur Livre Etranger Sofitel au sein du prestigieux Sofitel Paris Le Faubourg, en présence de personnalités reconnues du monde littéraire et de l'édition. Sous l'égide des Escales Littéraires Sofitel, ce prix a été attribué dans la catégorie roman, à l'italien Stéphano Massini pour Les frères Lehman (Globe) et dans la catégorie essai, au guatémaltèque Eduardo Halfon pour Deuils (Albin Michel).

Le prix du Meilleur Livre Etranger Sofitel fête 70 ans

Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d'édition, le Prix du Meilleur Livre Etranger a été l'un des premiers à distinguer des ouvrages de littérature étrangère. Depuis 2011, il est soutenu par Sofitel et décerné au Sofitel Paris Le Faubourg. Ce Prix Littéraire consacre chaque année un roman et un essai publiés à l'étranger et traduits en français. De nombreux critiques ou éditeurs prestigieux ont fait partie du jury tels que Maurice Nadeau et Raymond Queneau. Dans cette continuité, le jury a compté cette année douze personnalités du milieu littéraire : Catherine Enjolet, Daniel Arsand, Gérard de Cortanze, Joël Schmidt, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Anne Freyer, Joëlle Losfeld, Alexis Liebaert, Nathalie Crom, Anne-Marie Métailié ainsi que l'Editeur et Directeur Général des Editions Stock, Manuel Carcassonne.



10 ans d'Escales Littéraires

Les Escales Littéraires ont vu le jour en 2008, avec la complicité de deux écrivains, Catherine Enjolet et Denis Labayle. Elles sont nées du désir des Directeurs des Sofitel d'inviter des écrivains à découvrir leur destination, comme ils accueillent leurs clients à travers le monde, et de donner à ces auteurs l'envie d'écrire. A chaque escale, l'auteur nous fait partager son expérience de manière sensible en nourrissant son récit d'images empruntées aux lieux, aux évènements qui s'y déroulent et aux personnages qui les font vivre. Plus de soixante écrivains ont ainsi séjourné dans des hôtels Sofitel et leurs Nouvelles ont permis l'édition d'un recueil. Au fil des années, les Escales Littéraires sont devenues le rendez-vous incontournable des auteurs en quête d'aventure. Grâce à cet évènement culturel unique alliant voyage et littérature, hôtes et auteurs, Sofitel confirme sa volonté de faire connaître et de mettre à l'honneur les cultures du monde. Un message fort, qui s'inscrit parfaitement dans la vision portée par Sofitel de relier les cultures locales à la culture française, dévoilant ainsi sa littérature à livre ouvert. À travers la création de ce concept, Sofitel contribue à la pérennité du rayonnement des auteurs à travers le monde.

L'histoire se poursuit sur : https://www.escales-litteraires-sofitel.com/



Les Cafés Littéraires

En parallèle, plus de cinquante Cafés Littéraires ont été organisés à travers le monde depuis 2008 et ont séduit plus de soixante écrivains dont les plus grands noms de la littérature contemporaine.



Les Prix Littéraires

Enfin, deux autres prix viennent compléter les Prix Littéraires Sofitel : le Prix Littéraire Sofitel Casablanca Tour Blanche, qui célèbre l'art d'écrire, participe à l'enrichissement culturel de Casablanca et fait rayonner la littérature francophone marocaine à travers le monde ; ainsi que le Prix de l'Escale Littéraire Sofitel d'Alger né en 2013 de la volonté conjointe de Sofitel et d'acteurs du monde du livre de valoriser la scène littéraire algérienne. Le Prix du Meilleur Livre Etranger Sofitel est un des plus grands Prix de la Littérature Monde. Sofitel a établi un lien authentique et légitime avec le monde de la littérature. Ce lien se confirme par l'ambition de poursuivre le développement du pilier de la Culture, l'un des socles fondateurs de la marque.