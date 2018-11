Accor : Oddo maintient son opinion et l'objectif

09/11/2018 | 15:22

L'opinion Achat et l'objectif à 53 E sont maintenus. Les RevPAR France sont en hausse de 12.6% en octobre 2018 (par rapport à octobre 2017) selon les données préliminaires publiées par OlaKala. Les taux d'occupation sont en amélioration de 1.6 pt alors que les prix moyens progressent fortement de 10.0%.



Oddo maintient son hypothèse de croissance des RevPAR de 5.3% pour le groupe en 2018e dont +6.5% en France.



' La stratégie du groupe reste pertinente selon nous et le momentum plutôt favorable malgré un contexte plus incertain. La décote de 16% en EV/EBITDA 18e par rapport aux pairs US est injustifiées ' indique Oddo.



Le prochain catalyseur est l'Investor Day du 27 novembre. ' Il n'y a pas de révolution stratégique attendue. Le groupe devrait revenir sur sa guidance moyen-terme (1MdE d'EBITDA 2021 hors M&A) ainsi que sur les perspectives de la division Nouveaux Businesses (breakeven 2020 vs 2019?) ' explique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.