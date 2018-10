AccorHotels : Oddo confirme son conseil après les trimestriels

19/10/2018 | 14:56

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 53 E après l'annonce des trimestriels.



AccorHotels a publié un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2018 de 1 033 ME (+22.3% en publié, dont +7.6% en organique), au-dessus des attentes à 993 ME et en ligne avec les estimations d'Oddo (1 025 MEe). Il a été soutenu par des effets de périmètre (+17.0%, incluant les intégrations de Mantra et Mövenpick) avec des effets de change négatifs (-2.3%).



Le groupe a resserré sa guidance d'EBITDA sur l'exercice 2018, désormais attendue dans le haut de la fourchette à 700/720 ME (contre 690/720 ME auparavant).



' Toutefois, les révisions à la hausse du consensus (714 MEe avant publication) devrait rester limitées selon nous. Nous maintenons nos hypothèses opérationnelles récemment revues en hausse, à savoir une croissance des RevPAR de +5.3% en 2018 (vs +5.4% sur 9M) et un EBITDA de 710 MEe ' souligne Oddo.



' Le prochain catalyseur sera l'Investor Day du 27/11, au cours duquel AccorHotels devrait revenir sur la guidance d'EBITDA moyen terme (à ce stade attendu à 1 MdE en 2021) en incluant désormais le M&A terminé (Mantra, Mövenpick, etc.). Le groupe devrait également faire un point sur la division New Businesses, les plans de réorganisation (Europe notamment), la génération et l'allocation de cash ' rajoute le bureau d'analyses.



