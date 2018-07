AccorHotels : les prévisions de résultats d'Oddo

23/07/2018 | 11:05

AccorHotels publiera ses résultats du 1er semestre 2018 le 26 juillet avant Bourse. ' Nous attendons une solide tendance de RevPAR au S1, à +5.0%e soit +4.6%e au T2 suggérant un léger ralentissement (+5.3% au T1) principalement lié à l'Amérique du Sud (+4.0%e au T2 vs +13.9% au T1) ' indique Oddo. Avant cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 56 E.



Oddo anticipe un EBITDA de 304 ME au 1er semestre et un EBIT de 239 ME (sous le nouveau mode de reporting IFRS 15 et post-closing de Booster).



AccorHotels donnera une guidance d'EBITDA pour 2018. ' Le consensus actuellement à 729 ME nous paraît un peu élevé ' indique Oddo.



' Le consensus retraité (publications récentes) ressort à 719 ME, ce qui nous paraît plus raisonnable Au total, nous serions confortables avec une guidance d'EBITDA 2018e de 700/720 ME (Oddo BHF 709 MEe) et un consensus de croissance des RevPAR à +4.0/4.5% (consensus et Oddo BHF à 4.3%e) ' rajoute le bureau d'analyses.



