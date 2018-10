AccorHotels : les prévisions trimestriels d'un analyste

09/10/2018 | 16:02

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 53 E. Les RevPAR France sont en hausse de 10.9% en septembre 2018 (vs septembre 2017) selon les données préliminaires publiées par OlaKala. Les taux d'occupation sont en amélioration de 1.3 pt et les prix moyens progressent fortement de 9.1%.



' Il s'agit d'une très solide performance sur le mois, la base de comparaison étant défavorable (RevPAR France à +6.1% en septembre 2017) ' indique Oddo.



' Nous attendons désormais une croissance des RevPAR de 5.3% (vs 4.9% auparavant, sans grand impact sur les BPA) pour le groupe en 2018e dont +6.5% en France ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que le prochain catalyseur sera la publication du chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre le 18 octobre, pour lequel le bureau d'analyses attend un CA de 1.03 MdE et une croissance des RevPAR de 6.0%. ' En parallèle, le groupe devrait resserrer sa guidance d'EBITDA 2018 dans le haut de fourchette selon nous (actuellement 690/720 ME, Oddo BHF 710 MEe vs 705 MEe auparavant) '.



