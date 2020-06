ACEA S.p.A. : Les acheteurs reviennent 15/06/2020 | 12:31 achat En cours

Cours d'entrée : 17.87€ | Objectif : 19.9€ | Stop : 16.85€ | Potentiel : 11.36% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur ACEA S.p.A.. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 19.9 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ACEA S.P.A. -4.18% 4 220 ORSTED A/S 8.74% 47 445 NATIONAL GRID PLC -2.98% 40 297 SEMPRA ENERGY -18.11% 36 289 ENGIE -23.92% 29 707 E.ON SE 2.25% 28 532 ELECTRICITÉ DE FRANCE -17.77% 28 428 RWE AG 8.59% 20 517 PPL CORPORATION -26.00% 20 411 AMEREN -6.58% 17 714 CMS ENERGY CORPORATION -7.22% 16 686

Données financières EUR USD CA 2020 3 291 M 3 704 M - Résultat net 2020 274 M 308 M - Dette nette 2020 3 457 M 3 891 M - PER 2020 13,7x Rendement 2020 4,53% Capitalisation 3 756 M 4 220 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,19x Nbr Employés 7 706 Flottant 20,5% Prochain événement sur ACEA S.P.A. 29/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 19,22 € Dernier Cours de Cloture 17,67 € Ecart / Objectif Haut 24,5% Ecart / Objectif Moyen 8,77% Ecart / Objectif Bas -3,79% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giuseppe Gola Chief Executive Officer & Director Michaela Castelli Chairman Giovanni Giani Independent Non-Executive Director Massimiliano Capece Minutolo del Sasso Independent Non-Executive Director Alessandro Caltagirone Director