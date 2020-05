AcelRx Pharmaceuticals, Inc. : Pression acheteuse 13/05/2020 | 16:21 achat En cours

Cours d'entrée : 1.5456$ | Objectif : 2.12$ | Stop : 1.34$ | Potentiel : 37.16% Le titre AcelRx Pharmaceuticals, Inc. a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.12 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Données financières (USD) CA 2020 4,39 M EBIT 2020 -47,0 M Résultat net 2020 -47,5 M Trésorerie 2020 5,00 M Rendement 2020 - PER 2020 -2,40x PER 2021 -5,10x VE / CA2020 26,9x VE / CA2021 2,82x Capitalisation 123 M Prochain événement sur ACELRX PHARMACEUTICALS, IN 16/06/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 7,00 $ Dernier Cours de Cloture 1,53 $ Ecart / Objectif Haut 488% Ecart / Objectif Moyen 358% Ecart / Objectif Bas 161% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Vincent J. Angotti Chief Executive Officer & Director Adrian Adams Chairman Raffi Asadorian Chief Financial & Accounting Officer Pamela Pierce Palmer Independent Director & Chief Medical Officer Mark Allen Wan Independent Director