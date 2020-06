Acheter Louer fr : Annexe des Comptes consolidés 2019 0 08/06/2020 | 23:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Annexe aux comptes consolidés au 31/12/2019 1 1- Préambule : Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe Acheter-louer.fr est en hausse de 24%, soit 3 582 K€ au 31 décembre 2019 contre 2 895 K€ en 2018. Les produits d'exploitation s'établissent quant eux à 4 540 K€ (contre 3 870 K€ en 2018), soit une hausse de près de 17 %. 1.1 - Évènements significatifs intervenus au cours de l'exercice 2019 : Lancement d'une nouvelle base de données sur la thématique de l'habitat En Janvier 2019, la société a créé une nouvelle base de données sous l'enseigne MaLettreHabitat, sur la thématique de l'habitat. Permettant aux annonceurs spécialisés dans l'amélioration, l'équipement, et la rénovation des habitations, de proposer des offres, des produits ou des services aux particuliers. Lancement de la conciergerie Acheter-louer.fr En Mars 2019, la Société a développé la conciergerie Acheter-louer.frwww.conciergerie-acheter-louer.fr. Nos concierges aident les particuliers à déménager, à organiser l'installation dans leur nouveau logement et leur permettent de réaliser des économies. Nous proposons des produits et services de grandes marques : Déménagement, Énergie, Internet, Téléphonie, Assurances, Services à l'habitat, Informations pratiques, Services financiers. Lancement de l'application mobile Acheter-louer.fr En Avril 2019, la Société a déployé l'application mobile Acheter-louer.fr développée en version iPhone, iPad, et Android. Avec cette application Acheter-louer.fr propose aux Mobinautes de découvrir sur leur Smartphone les offres immobilières géolocalisées de leur région (plus d'1 million d'annonces immobilières), de réaliser leurs projets immobiliers d'achat ou de location, de vente ou d'investissement, et de découvrir également tous les bons plans, les offres, les astuces, les bonnes idées, les articles, les infos pratiques, les services et les nouveautés, pour équiper, améliorer, rénover, agrandir leurs habitats. L'application Acheter-louer.fr propose de nombreuses fonctionnalités : Géolocalisation, Carte dynamique, Dessiner sur la carte, Points d'intérêts, Estimer votre bien, les biens autour de moi, … Signature d'un partenariat stratégique avec WEEFLOW pour diffuser les annonces ACHETER- LOUER.FR sur la Marketplace Facebook Ce partenariat exclusif signé en novembre 2019 prévoit la diffusion des annonces immobilières sur la Marketplace Facebook avec ACHETER-LOUER.FR, en tant qu'opérateur d'annonces immobilières, et WEEFLOW, en tant que partenaire technologique pour la gestion et la publication des flux d'annonces en automatique sur la Marketplace Facebook. ACHETER-LOUER.FR assure le développement commercial et apporte les annonces immobilières à diffuser sur la Marketplace Facebook. De son côté, WEEFLOW assure l'intégration, la diffusion et la gestion du flux des annonces immobilières d'ACHETER-LOUER.FR sur la Marketplace Facebook et propose à ses clients de bénéficier de ce partenariat. La diffusion des annonces de locations et des annonces de ventes a commencé au mois de Décembre 2019. Ce partenariat a permis à ACHETER-LOUER.FR de créer une nouvelle offre pour les professionnels de l'immobilier en associant le portail immobilier ACHETER-LOUER.FR, la Marketplace Facebook et des solutions d'e-marketing. 2 Augmentation de capital par conversion de 350 000 OC 2018 Le 23 avril 2019, le Directoire de la Société a constaté une augmentation de capital social par conversion de 350 000 OC 2018, selon une parité de conversion correspondant à une décote de 35% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion. Le Président indique que la parité de conversion a été fixée à 0,0131. En conséquence de cette conversion, 26 717 556 actions nouvelles de la Société de 0,01 euro de valeur nominale chacune ont été créées. Augmentation de capital par conversion de 150 000 OC 2018 Le 2 mai 2019, le Directoire de la Société a constaté une augmentation de capital social par conversion de 150 000 OC 2018, selon une parité de conversion correspondant à une décote de 35% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion. La parité de conversion a été fixée à 0,0131. En conséquence de cette conversion, 11 450 381 actions nouvelles de la Société de 0,01 euro de valeur nominale chacune ont été créées. Exercice de 737 000 BSOC Le Directoire de la Société a constaté l'exercice de 737 000 BSOC 2019 et la création de 737 000 Obligations Convertibles correspondantes. Le gain financier de l'exercice de ces BSOC s'élève à 737 000 euros. Conversion de 237 000 BSOC Le 15 octobre 2019, le Directoire de la Société Acheter-louer.fr a également constaté la conversion de 237 000 Obligations Convertibles en actions, selon une parité de conversion correspondant à une décote de 35% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion. La parité de conversion a été fixée à 0,0118. En conséquence, 20 084 746 actions nouvelles de 0,01 euro de nominal chacune ont été créées, donnant lieu à une augmentation de capital d'un montant nominal de 200 847,46 euros. Augmentation de capital par conversion de 300 000 OC Le 25 novembre 2019, le Directoire de la Société a constaté une augmentation de capital social par conversion de 300 000 OC, selon une parité de conversion correspondant à une décote de 35% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion. La parité de conversion a été fixée à 0,0089. En conséquence de cette conversion, 33 707 865 actions nouvelles de la Société de 0,01 euro de valeur nominale chacune ont été créées. Aux termes de l'ensemble de ces opérations, le capital social s'élève à 3 373 190,01 euros divisé en 337 319 001 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune. Aucun autre événement significatif intervenu au cours de l'exercice 2019 ne nous semble devoir être signalé. 3 1.2- Evènements significatifs intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi : Mesures consécutives à la crise sanitaire (Coronavirus / Covid-19) La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisées et évalués sans tenir comptes de cet événement et de ses conséquences. Dans le cadre de la crise sanitaire inédite induite par la pandémie du Covid-19 qui a notamment pour conséquence une baisse d'activité de ses clients, professionnels de l'immobilier, Acheter-louer.fr s'est adaptée à la situation en prenant les mesures particulières et nécessaires afin de veiller à la santé de ses collaborateurs et de ses salariés tout en maintenant la continuité et la pérennité de ses services. La Société a eu recours au dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement pour 9 salariés représentant 50% des effectifs. Les autres salariés poursuivent leurs activités en télétravail. Si l'activité Print a dû être suspendue, en revanche la diffusion des annonces est maintenue sur le site internet. Par ailleurs, les bases de données de la Société sont toujours exploitées et monétisées mais avec un ralentissement des demandes. Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes le 24 avril 2020 l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. Aucun autre événement significatif ne nous semble devoir être signalé. 1.3- Activités en matière de recherche et développement : Il n'y a pas eu de frais de recherche engagés au cours de l'exercice. Les frais de développement ont été activés en 2019 à hauteur de 856 K€, contre 898 K€ en 2018. 2- Règles comptables 2.1 Périmètre Le groupe ACHETER-LOUER.FRest composé des sociétés suivantes : Société Forme N° SIRET Siège social Méthode de % contôle % intérêt juridique consolidation 3, avenue du Canada - ZA ACHETER-LOUER.FR SA 394 052 211 de Courtabeuf Parc Intégration globale Société Société Technopolis - Bat Alpha 1 - mère mère 91940 Les Ulis 3, avenue du Canada - ZA EDITIONS PARIS IMMOBILIER SARL 414 532 507 de Courtabeuf Parc Intégration globale 99,63% 99,63% Technopolis - Bat Alpha 1 - 91940 Les Ulis La société ACHETER-LOUER.FRest la société mère, et sa filiale, la société EDITIONSPARISIMMOBILIERest consolidée selon la méthode de l'intégration globale. 4 2.2 Identification des critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation Ces critères sont : Chiffre d'affaires supérieur à 80 K€,

Taux de participation supérieur à 20% avec influence notable. 2.3 Écarts d'acquisition Lors de chaque entrée dans le périmètre ou de modification du pourcentage de détention, la différence entre le coût d'achat des titres de participation et la quote-part des capitaux propres détermine un écart d'acquisition faisant l'objet d'un amortissement. 2.4 Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées Les sociétés ACHETER-LOUER.FRet EDITIONSPARISIMMOBILIERsont consolidées sur la base de leur bilan clos au 31 Décembre 2019, chacun d'une durée de 12 mois. 3. Principes et méthodes comptables Les comptes consolidés du groupe ACHETER-LOUER.FRsont présentés conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur en France (loi du 3 janvier 1985, décret du 17 février 1986, règlement CRC n° 99-02 homologué par arrêté du 22 juin 2000 et règlement ANC n° 2016-07 du 23 novembre 2016 homologué par arrêté du 4 décembre 2016), dans le respect des principes de prudence, de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices. Cet exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 3.1 Immobilisations incorporelles Les fonds de commerce acquis par l'entreprise sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et n'ont pas fait l'objet de dépréciation. Les logiciels et licences acquis par l'entreprise sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et amortis en linéaire sur une période d'1 à 5 ans. Les abonnés acquis et respectant les principes du règlement CRC 2004-06 sont inscrits à l'actif du bilan. Un test d'évaluation annuel, qui tient compte de l'évolution du nombre et du coût des abonnés ainsi que des relations clients au regard des revenus attendus, peut conduire à pratiquer une dépréciation affectée aux fiches abonnés venant s'ajouter à l'amortissement pratiqué sur les relations clients. Un test d'évaluation annuel a été réalisé et n'a pas relevé de perte de valeur. Les dépenses engagées pour la création et/ou l'amélioration du site Internet sont enregistrées au bilan et amorties sur une durée de 5 ans dès la livraison de celui-ci. 5 3.2 Immobilisations corporelles Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : − agencements et installations générales et techniques entre 5 et 10 ans en linéaire − matériel de transport 3 ans en linéaire − matériel de bureau et matériel informatique entre 2 et 3 ans en linéaire − mobilier de bureau entre 5 et 8 ans en linéaire − présentoirs 3 ans en linéaire 3.3 Immobilisations financières Ce poste est essentiellement constitué des dépôts et cautionnements versés, des prêts ainsi que des titres de participation non consolidés. Ils figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. 3.4 Créances clients et comptes rattachés Les créances sont évaluées à leur valeur nominale et une provision pour dépréciation spécifique est constituée lorsqu'une perte probable apparaît. 3.5 Reconnaissance du chiffre d'affaires Le Groupe ACHETER-LOUER.FRréalise son chiffre d'affaires au travers des prestations suivantes : Les revenus des activités Web-Digital,d'e-marketing et d'exploitation des Data représentent environ 76 % du chiffre d'affaires, contre 73% au 31 décembre 2018. Ces revenus comprennent des échanges de base de données représentant 54% du chiffre d'affaires. Ce revenu est reconnu lors de la mise en ligne des services ou lors de la livraison des prestations. − Les revenus des activités Print, représente 15 % du chiffre d'affaires contre 19 % au 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires est reconnu lors de la publication des prestations. Les revenus des activités BtoB représentent environ 9 % du chiffre d'affaires contre 8 % au 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires est reconnu lors de la mise en ligne des services ou lors de la publication des prestations. 3.6 Dépenses de publicité et de marketing Les dépenses de publicité et de marketing sont comptabilisées en charges, sauf certaines d'entre elles qui peuvent concerner des immobilisations incorporelles. 6 3.7 Impôt sur les sociétés et impôts différés Les impôts sur les sociétés comprennent les impôts exigibles et les impôts différés. Le montant des déficits fiscaux reportables du Groupe ACHETER-LOUER.FRau 31 décembre 2019 est de 11 334 K€ contre 11 682 K€ au 31 décembre 2018. En application du règlement CRC 99-02 sur les comptes consolidés rendant obligatoire la conception étendue, des impôts différés sont calculés sur les différences entre les bases fiscales et comptables en consolidation. Le calcul est effectué chaque année par entité fiscale selon la méthode du report variable. Les taux d'impôts ayant été entérinés par un texte de loi sont retenus pour déterminer les impôts différés. Les impôts différés actifs (IDA) sont reconnus dans la mesure où il est probable que les résultats fiscaux futurs permettront leur imputation. Dans ces conditions, et compte tenu du résultat fiscal de l'année, aucun IDA n'a été constaté. Par ailleurs, compte tenu des prévisions de résultats futurs et des risques inhérents à l'activité, aucun actif d'impôt différé n'a été déprécié. Les impôts différés sont comptabilisés en charges ou en profits dans le compte de résultat sauf lorsqu'ils sont engendrés par des éléments imputés directement en capitaux propres. Dans ce cas, ils sont également imputés sur les capitaux propres. 3.8 Indemnités de départ en retraite Le total des engagements de retraite de la société ACHETER-LOUER.FRvis-à-vis des membres de son personnel s'élève à 186 K€, charges sociales incluses. Les principales hypothèses économiques et sociales utilisées dans l'évaluation du calcul prennent en compte un âge de départ à la retraite à 65 ans, un taux de charges sociales de l'ordre de 41%, un taux d'actualisation de 0,80%, l'application de la table de vie, d'un taux de rotation en fonction de l'âge et une évolution des salaires. Cet engagement n'est pas constaté dans les comptes de la société. 3.9 Résultat par action Le résultat moyen par action et le résultat moyen dilué par action sont déterminés conformément à l'avis n° 27 du Conseil Supérieur de l'OEC. La méthode du « rachat d'actions » a été retenue pour le résultat moyen dilué par action. Son calcul tient compte de 7 920 000 BSOC (Bons de Souscription d'Obligations Convertibles) à émettre entre 2020 et 2022, rattachés aux OCABSOC (Obligations Convertibles en actions avec Bons de Souscription d'Obligations Convertibles) émises en septembre 2017, de la manière suivante : Année 2020 : 2 640 000 BSOC ; Année 2021 : 2 640 000 BSOC ; Année 2022 : 2 640 000 BSOC. La parité de conversion des OC (Obligations Convertibles) est calculée selon la formule suivante : N = Vn/P Où N : correspond au nombre d'actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre sur conversion d'une OC ; Vn : correspond à la valeur nominale de l'OC ; P : correspond à 65% de la valeur moyenne des cours de clôture de l'action de l'Émetteur constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les trois mois précédant la date de conversion. 7 4. Bilan 4.1 Actif immobilisé 4.1.1 Écart d'acquisition (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Ecart d'acquisition 429 429 Dépréciation Ecart d'acquisition (237) (237) Amortissement Ecart d'acquisition (191) (191) Ecart d'acquisition Net 0 0 L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût d'entrée des titres LESEDITIONSPARISIMMOBILIERet la quote-part des capitaux propres à la date d'acquisition (429 K€). Il est amorti sur une durée de 10 ans. Cet écart d'acquisition avait fait l'objet d'une dépréciation de 237 K€ sur l'exercice 2006. L'écart d'acquisition se ventile de la manière suivante : (en k€) EDITIONS PARIS IMMOBILIER Valeur d'entrée des actifs et des passifs 28 % acquis 83,16% Quote-part de la valeur d'entrée des actifs et des passifs 23 Coût d'acquisition titres 452 Ecart d'acquisition Brut 429 Dépréciation Ecart d'acquisition (237) Amortissement Ecart d'acquisition (191) Ecart d'acquisition Net 0 Cet écart d'acquisition est totalement amorti et déprécié au 31 décembre 2019. 8 4.1.2 Immobilisations Incorporelles (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Logiciels 3 104 Fonds commercial 206 206 Site Internet 7 439 6 337 Abonnés 5 233 5 233 Relations Clients 1 426 1 426 Fichier Bases 6 207 4 286 Fichier Utilisateurs 636 525 Immobilisations incorporelles en cours 0 246 Total Immobilisations incorporelles brutes 21 150 18 363 Total amortissements et provisions (10 050) (8 759) Total Immobilisations incorporelles nettes 11 100 9 604 Logiciels Les logiciels et licences acquis par le Groupe ACHETER-LOUER.FRsont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et amortis en linéaire sur une période d'un an. Fonds commercial Ce poste correspond à la valeur des fonds de commerce achetés des journaux « HORIZON» et S AMOA ». Site Internet et applications Les investissements de ce poste (898 K€) correspondent principalement aux rémunérations (charges sociales incluses) des salaires affectés au développement de plusieurs modules et applicatifs dont : Firstcom, logiciel spécifique à l'administration des ventes.

Un outil destiné à la gestion des flux d'annonces immobilières des agences adhérentes au SNPI.

Un outil de création, de développement et de mise en ligne de solution web sous marque blanche.

Une solution de création, de diffusion et de statistique d'e-magazine immobilier, permettant de générer des magazines en version numérique.

d'e-magazine immobilier, permettant de générer des magazines en version numérique. Une plateforme de gestion des leads immobilier de particuliers acquéreurs et/ou vendeurs.

Développement sur le site Internet A CHETER - LOUER . FR d'un nouveau module de recherche immobilière pour les particuliers en version géo localisée.

A - . d'un nouveau module de recherche immobilière pour les particuliers en version géo localisée. Développement d'un nouveau module destiné à accompagner les particuliers en amont ou en aval de leur projet en leur permettant d'être mis en relation avec des professionnels sélectionnés dans tous les secteurs clés en amont ou en aval d'un achat immobilier. La durée d'amortissement de ces modules est de 5 ans à compter de la date de mise en service. 9 Portefeuille abonnés L'analyse du portefeuille d'abonnés a permis de constater que de nombreux abonnés immobilisés qui avaient suspendu par le passé leurs relations avec la société ACHETER-LOUER.FR, ont réactivé leur abonnement au cours de l'année 2019, principalement via les nouvelles offres de services et les accords avec les réseaux et les fédérations de professionnels de l'immobilier. Sur les 1 982 abonnés immobilisés, l'ensemble des agences immobilières sont actives au 31 décembre 2019 contre 1 053 au 31 décembre 2018, l'ensemble des agences ayant fait l'objet d'une facturation au cours de l'année 2019 contre 1 053 en 2018. Fichiers Emailing Les fichiers Emailing et SMS de 6 843 K€ au 31 décembre 2019 (contre 4 811 K€ au 31 décembre 2018) correspondent principalement aux acquisitions de droits d'utilisations d'adresses mails et de numéros de téléphones ayant fait l'objet d'échanges réciproques pour 1 921 K€ en 2019 et 1 495 K€ en 2018) et de l'acquisition d'adresses email et de numéros de téléphones auprès d'autres sociétés. La durée d'amortissement est de 10 ans à compter de la mise en service pour les fichiers bases et est de 5 ans à compter de la mise en service pour les fichiers utilisateurs clients. A compter de 2018, en raison de la forte interaction attendue entre le site internet, les abonnés, les relations clients et les fichiers e-mailing, un test de valorisation est désormais réalisé globalement pour ces immobilisations incorporelles. La société compare les valeurs nettes comptables de ces immobilisations à fin d'année, soit de 10 892 K€ à fin 2019, aux cash flows nets actualisés. Pour cette année 2019, les principaux paramètres pris en compte sont : horizon des prévisions à 7 ans ;

intégration d'une valeur terminale calculée en tenant compte d'un flux normatif actualisé à l'infini ;

taux d'actualisation de 5% tenant compte de la baisse des taux d'intérêts et du profil de risque de la société ;

croissance moyenne annuelle de la marge brute proche de 26,4%. Cette croissance a été estimée en fonction du stock de base DATAS dans la société à ce jour et qui augmente chaque année. Et contrairement à la concurrence qui ne se borne qu'à de la diffusion d'annonces, la société exploite ces datas. 10 La somme des cash flows nets ainsi déterminée s'élève à 10 905 K€ au 31 décembre 2019. Compte tenu de cette évolution sur cet exercice, la provision pour dépréciation de 2 161 K€ est inchangée au 31 décembre 2019.Ce tableau présente l'incidence potentielle sur la valorisation de ces immobilisations, d'une variation à la hausse ou à la baisse des taux d'actualisation et de croissance moyenne annuelle de la marge brute : Somme des cash flows Taux de croissance annuel moyen de la marge brute (en K€) 25,4% 26,4% 27,4% Taux 4% 10 349 13 056 15 703 d'actualisation annuel 5% 8 567 10 905 13 191 6% 7 017 9 033 11 004 Les tests d'évaluation sont basés sur des chiffres prévisionnels et flux de trésorerie long terme ; la société estime aujourd'hui que les conséquences potentielles de la crise COVID 19 ne conduisent pas à des dépréciations sur l'exercice 2019. 11 4.1.3. Immobilisations Corporelles (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Immobilisations corporelles 94 78 Installations techniques, MOI 6 6 Autres immobilisations corporelles 88 71 Total immobilisations corporelles (valeur brute) 94 78 Total amortissements et provisions (60) (49) Total immobilisations corporelles (valeur nette) 34 29 Installations techniques et les matériels et outillages industriels Ce poste correspond principalement à diverses installations et agencements. Autres immobilisations corporelles Ce poste est constitué de divers matériels de bureau et informatiques. 4.1.4 Immobilisations Financières (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Prêts 5 8 Dépôts & cautionnement 7 7 Total immobilisations financières (valeur nette) 12 15 Stocks et En-cours

Néant Créances et autres comptes de régularisation L'ensemble des créances clients du groupe ACHETER-LOUER.FRau 31 décembre 2019 présente une échéance de moins d'un an, hormis les clients douteux et les clients provisionnés. Elles sont valorisées à leur valeur nominale pour un montant de 502 K€ au 31 décembre 2019 (contre 668 K€ à fin 2018). Une provision pour dépréciation des créances clients a été comptabilisée à hauteur de 58 K€ au 31 décembre 2019 (contre 63 K€ à fin 2018). La valeur nette des créances clients et comptes rattachés s'établit ainsi à 444 K€ au 31 décembre 2019 (contre 605 K€ à fin 2018). 12 Les autres créances et comptes de régularisation de 574 K€ au 31 décembre 2019 (contre 721 K€ à fin 2018) se décomposent ainsi : (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 IDA 300 300 Créances de TVA 200 334 Réserves de financement - - Avances et acomptes versés 6 3 Autres créances 17 8 Etat, impôts 28 52 RRR - - CCA 23 24 Total autres créances 574 721 Au 31 décembre 2019, les charges constatées d'avance s'élèvent à 23 K€ (contre 24 K€ en 2018) et sont composées de loyers, d'échéances de crédit-baux mobiliers et de primes d'assurances. 4.4 Disponibilités et VMP La trésorerie nette du groupe ACHETER-LOUER.FRest constituée des montants suivants : (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Disponibilités 556 723 Découverts et concours bancaires (2) (3) Trésorerie d'encaisse 553 720 Actions propres 0 0 Valeurs mobilières de placement 500 500 Trésorerie nette 1 053 1 220 Au 31 décembre 2019ACHETER-LOUER.FRet EDITIONSPARISIMMOBILIERdétiennent toujours les valeurs mobilières de placement (10 000 parts sociales de valeur nominale 50 euros pour une valeur globale de 500 K€) acquises en 2018 auprès d'établissement bancaire dans le cadre d'un placement de trésorerie à moyen terme. 13 4.5 Tableau de variation des capitaux propres consolidés (part du groupe) Le capital social de la société ACHETER-LOUER.FRest composé au 31 décembre 2019 de 337 319 001 actions de valeur nominale de 0,01 € (contre 245 408 453 actions au 31 décembre 2018). TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (en k€) Capital Prime d'Emission Réserves Résultat de Total des capitaux consolidées l'exercice propres Situation à la clôture du 31/12/2018 2 454 11 045 -3 424 171 10 248 Affectation du résultat 2018 171 (171) 0 Réduction de Capital 0 Augmentation de Capital 919 44 964 Résultat Groupe ALFR 2019 410 410 Situation à la clôture du 31/12/2019 3 373 11 090 -3 252 410 11 621 La variation du capital social est liée à une augmentation de capital globale à hauteur de 919 K€ réalisée courant 2019 telle que précisée dans la partie « Evènements significatifs intervenus au cours de l'exercice 2019». 4.6 Provisions pour risques et charges (en k€) 31/12/2018 Augmentation Diminution 31/12/2019 Provisions pour risques prud'homaux 67 67 Provision pour risques divers 59 13 46 Total provisions pour risques et charges 126 0 13 113 Une reprise de provision pour risques a été comptabilisée pour 13 K€ en 2019 suite au dénouement d'un litige social. 4.7 Emprunt obligataire convertible en actions Dans le cadre de son développement, la société ACHETER-LOUER.FRa décidé d'émettre des Obligations Convertibles à Bons de Souscription d'Obligation Convertible (OCABSOC). Au cours de l'exercice 2018 : 255 000 OCABSOC ont été converties en actions ;

739 000 BSOC ont été exercés et ont donné lieu à l'émission de 739 000 OC pour 739 K€. 239 000 OC ont été converties en actions. Au cours de l'exercice 2019 : 350 000 OC 2018 ont été converties en actions ;

737 000 BSOC ont été exercés et ont donné lieu à l'émission de 737 000 OC pour 737 K€ ;

237 000 OC ont été converties en actions ;

150 000 OC 2018 ont été converties en action par décision du Directoire du 2 mai 2019 ;

300 000 OC 2018 ont été converties en action par décision du Directoire du 25 novembre 2019. 14 4.8 Autres dettes Au 31 décembre 2019, le poste autres dettes et comptes de régularisationsse décomposent comme suit : (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Associés 0 0 Avances et acomptes reçus sur com 0 0 Personnel 73 75 Organismes sociaux 68 73 Etat IS 0 0 Etat TVA 659 697 Etat, autres impôts 32 38 Dettes fiscales et sociales 833 883 Dettes sur immos 61 0 Autres dettes 17 22 PCA 71 26 Autres dettes 149 48 TOTAL 982 931 4.9 Produits d'exploitation 4.9.1 Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité et zone géographique (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Var° % % du CA % du CA N-1 Chiffre d'affaires 3 582 2 895 24% 100% 100% Revenus des activités WEB-DIGITAL-DATA 2 729 2 116 29% 76% 73% Revenus des activités BtoB 315 243 29% 9% 8% Revenus des activités PRINT 538 536 0% 15% 19% La ventilation du chiffre d'affaires par zones géographiques se présente comme suit : (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 France 3 582 2 895 Autres pays (CEE) 0 0 Total 3 582 2 536 15 4.9.2 Autres produits d'exploitation : (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Production immobilisée 856 898 Reprises sur provisions pour dépréciation des créances 88 6 Reprises sur provisions pour risques et charges 13 58 Produits d'exploitation divers 2 13 Total 959 926 La production immobilisée qui s'élève à 856 K€ au 31 décembre 2019 (contre 898 K€ en décembre 2018) correspond au développement de plusieurs modules, cf. 4.1.2 Immobilisations Incorporelles. 4.9.3 Autres charges d'exploitation (en k€) 31/12/2019 31/12/2018 Travaux d'impression, PAO et papiers 230 290 Sous-traitance distribution 63 54 Dépenses site Internet Acheter-Louer.fr 179 186 Déplacement, missions et réceptions 90 90 Loyers et locations diverses 99 130 Publicité et marketing 194 71 Honoraires juridiques, comptables et divers 141 151 Frais postaux et frais de télécom. 36 41 Autres charges d'exploitation 170 153 Total 1 202 1 166 16 Le poste « honoraires juridiques, comptables et divers » intègre les honoraires du commissaire aux comptes comme suit : Budget du CAC au sein du groupe (en K€) en 2019 Arcade Audit Commissariat aux comptes, examen des comptes sociaux Acheter- 25 Louer.fr Commissariat aux comptes, examen des comptes consolidés 5 Acheter-Louer.fr Sous-total certification des comptes 30 Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) TOTAL Acheter-Louer.fr 30 Budget du CAC au sein du groupe (en K€) en 2018 Arcade Audit Commissariat aux comptes, examen des comptes sociaux Acheter- 25 Louer.fr Commissariat aux comptes, examen des comptes consolidés 5 Acheter-Louer.fr Sous-total certification des comptes 30 Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) TOTAL Acheter-Louer.fr 30 4.9.4 Dotations aux amortissements et aux provisions Au 31 décembre 2019, les dotations aux amortissements et aux provisions se détaillent ainsi : (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Dotations aux amortissements de l'écart d'acquisition 0 0 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 1 395 1 138 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 11 9 Dépréciation des immobilisations incorporelles 0 0 Dépréciation des créances clients 83 28 Dépréciation pour risques et charges 0 13 TOTAL Dotations aux amortissements et aux provisions 1 489 1 188 Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (1 395 K€ au 31 décembre 2019 contre 1 138 K€ en 2018) concernent principalement les modules et le site Internet. 17 4.10 Principales composantes du résultat financier (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Produits financiers 7 0 Revenus de VMP 0 0 Gains de change 0 0 Reprises de provisions 0 0 Autres produits financiers 7 0 Charges financières 0 1 Dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 Perte sur créances liés aux participations 0 0 Intérêts et charges assimilées 0 1 Intérêts sur emprunt obligataire 0 0 Charges nettes s/ cession VMP 0 0 Perte de change 0 0 Résultat financier 7 -1 Le résultat financier du Groupe ACHETER-LOUER.FRest DE 7 k€ au 31 décembre 2019 contre -1K € au 31 décembre 2018. 4.11 Principales composantes du résultat exceptionnel (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels 25 4 Produits exceptionnels sur opération de gestion 25 4 Produits exceptionnels sur opération en capital 0 0 Reprises sur provisions et transfert de charge 0 0 Charges exceptionnelles 196 24 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 196 24 Charges exceptionnelles sur opération en capital 0 0 Dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 Résultat exceptionnel -170 -20 Les charges exceptionnelles se sont élevées à 196 K€ en 2019 (contre 24 K€ en 2018). Au titre de 2019, les charges exceptionnelles se ventilent de la manière suivante : − Créances devenues irrécouvrables 55 K€ − Amendes et pénalités 6 K€ − Valeur comptable des actifs cédés 0 K€ − Régularisations diverses 0 K€ − Indemnités prud'homales 0 K€ − Régularisations exercices antérieures 135 K€ Les produits exceptionnels (25 K€) en 2019 contre (4 K€ en 2018) sont composés de régularisations diverses. 18 4.12 Effectif moyen Les charges de personnel s'élèvent à 1 228 K€ au 31 décembre 2019 (contre 1 263 K€ en 2018). Ces coûts incluent des charges sociales pour 360 K€ en 2019 (contre 378 K€ en 2018). Engagements de crédit-bail Néant Engagements et cautions Engagements reçus : Néant

Engagements donnés : sûretés réelles accordées en garantie et engagement de retraite (voir le § 3.8) Nantissement consenti par la Société sur son fonds de commerce Rémunération des dirigeants Communiquer la rémunération des dirigeants conduirait à indiquer une rémunération individuelle. 19 La Sté Acheter louer.fr SA a publié ce contenu, le 08 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 juin 2020 21:52:11 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=93098EXTB06F264E08B5596034518E965A5142B461E70202_B20888619889DCA6266CFC6F9877D735FBD1C586.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/B06F264E08B5596034518E965A5142B461E70202 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ACHETER-LOUER.FR 00:08 ACHETER LOUER FR : Rapport sur le Gouvernement d'entreprise sur l'exercice 2019 PU 08/06 ACHETER LOUER FR : Annexe des Comptes consolidés 2019 PU 08/06 ACHETER LOUER FR : Annexe des Comptes sociaux 2019 PU 04/06 ACHETER LOUER FR : Assemblée générale mixte ACHETER-LOUER.FR du 30 JUIN 2020 « F.. PU 25/05 En Direct des Marchés : Lagardère, Renault, AXA, Bouygues, Akwel, Claranova, .. 25/05 « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'ACHETER : Avis de réunion valant avis de convocatio.. PU 25/05 ACHETER-LOUER.FR : Réunion Assemblée générale mixte CO 29/04 ACHETER LOUER FR : « Groupe Acheter-louer.fr - Comptes consolidés 2019 » PU 29/04 ACHETER LOUER FR : « Groupe Acheter-louer.fr - Comptes sociaux 2019 » PU 29/04 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 27-04-20 : « Groupe Acheter-louer.fr résultats 2019 - Fo.. PU